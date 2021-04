Hellas Verona-Fiorentina finisce 1-2. I viola conquistano tre punti d’oro in chiave salvezza

Al 3′ azione perfetta dell’Hellas Verona, Lasagna per Bessa, il quale arriva in area di rigore. Pulgar lo segue ma non interviene per paura di commettere fallo da rigore. Tira Bessa ma Dragowski salva la Fiorentina. Al 12′ ottima punizione battuta da Pulgar, girata di testa di Vlahovic, ma la palla esce a lato. Al 17′ altra occasione per l’Hellas Verona, gran botta di Lasagna ma Dragowski getta la palla in angolo. Al 18′ Fiorentina disattenta sul calcio d’angolo, schiaccia Lasagna, respinge Venuti sulla linea di porta. Al 34′ Ribery viene imbeccato da Bonaventura, si accentra e tira ma Silvestri para. Al 41′ Amrabat mette dentro, arriva Bonaventura ma viene anticipato di un soffio dal difensore gialloblù. Al 45′ Venuti va via molto bene sulla fascia destra, Ribery la lascia, da dietro arriva Bonaventura, il quale viene travolto da Barak. Calcio di rigore per la Fiorentina, va dal dischetto Dusan Vlahovic, Silvestri azzecca l’angolo ma il serbo va a rete. 1-0 Fiorentina contro l’Hellas Verona.

Al 55′ filtra palla da calcio d’angolo, Barak tira due volte, la palla va fuori. Al 57′ grande punizione battuta da Biraghi, palla precisa ma Silvestri salva. Al 64′ la Fiorentina firma il 2-0 contro l’Hellas Verona. Punizione battuta da Pulgar, respinge male la difesa scaligera, arriva da dietro Martin Caceres che spara la palla in rete. Al 72′ apertura di Zaccagni per Faraoni il quale fa sponda e mette dentro per Salcedo. Hellas Verona-Fiorentina finisce 1-2.

