Basile: "I cambi si confermano infelici. Spinazzola ha segnato come..."

L'opinione del giornalista sportivo nel post partita di ieri sera.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile ha commentato la prestazione della squadra viola con la Roma rispetto alla partita precedente giocata contro l'Udinese.

Questa la sua opinione: "I cambi conservativi si confermano infelici, ma rispetto a Udine la squadra ha lottato al massimo delle proprie, limitate possibilità. Spinazzola ha segnato l'1-0 come nessun viola sarebbe capace. Ma vedere cinque giocatori scattare sull'azione dell'1-1 è stato un bel segnale".

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