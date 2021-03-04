Basile: "I cambi si confermano infelici. Spinazzola ha segnato come..."
L'opinione del giornalista sportivo nel post partita di ieri sera.
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2021 12:42
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile ha commentato la prestazione della squadra viola con la Roma rispetto alla partita precedente giocata contro l'Udinese.
Questa la sua opinione: "I cambi conservativi si confermano infelici, ma rispetto a Udine la squadra ha lottato al massimo delle proprie, limitate possibilità. Spinazzola ha segnato l'1-0 come nessun viola sarebbe capace. Ma vedere cinque giocatori scattare sull'azione dell'1-1 è stato un bel segnale".
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