Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno Toscana e ha parlato della situazione difficile in casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Commisso sta pensando di rilanciare in qualche modo la Fiorentina. Anche a me risultano le quarantott’ore di tempo, poi è giusto chiedersi come mai questa tempistica. Penso che oltre all’attaccante serviva un allenatore diverso. Nessuno in questo momento sa cosa passi per la testa di Commisso, che è un uomo dalle decisioni fulminee; poi ci sono state anche le elezioni, e il piano di tassazione dei democratici colpisce i miliardari in maniera tangibile. Ribery? L’anno scorso era utile anche muovendosi con tanta libertà, ma se in una squadra Ribery è il migliore in campo qualcosa che non torna. Abbiamo 6-7 calciatori fuori ruolo, la squadra gioca spalle alla porta. Ho visto molti movimenti scorretti nei contropiedi, e non solo contro il Parma”.

