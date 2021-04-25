Basile: "Brava viola. Con questo spirito saremmo anche quinti"

Basile ha commentato la partita pareggiata dalla viola con i bianconeri.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Questo il suo tweet: "I ragazzi hanno dato tutto. Se non ci fossero le sessioni di mercato e i cambi, con questo spirito saremmo quinti. Brava viola".

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