Fiorentina-Juventus finisce 1-1. Al gol di Vlahovic ha risposto Morata nel secondo tempo

Primi 9′ di grande pressione da parte della Juventus che fa girare palla nella metà campo viola, Fiorentina che aspetta e fa densità. Viola che si distende e cerca di attaccare più alta i bianconeri. Al 12′ grande occasione per la Fiorentina, Ribery intercetta una palla passata male da Ronaldo, mette dentro per Vlahovic una palla leggermente lunga sulla quale arriva Szczesny. Al 13′ grande uscita di Dragowski sulla palla lunga per Ronaldo, sventa un’occasione che poteva essere molto pericolosa. Igor mette dentro un bel cross, Castrovilli tira di tacco sul secondo palo ma Alex Sandro salva mettendo in angolo. Al 18′ ottimo tiro dalla distanza di Milenkovic ma Szczesny si allunga e mette la palla in angolo. Al 21′ altro tiro dalla distanza di Pulgar, devia di faccia Chiellini e la palla si stampa sul palo. Juventus fortunata, Szczesny non ha fatto un passo. Al 26′ palla alta in area, vanno alla ricerca della palla Vlahovic e Rabiot. Il centrocampista francese stoppa il pallone con il braccio, Massa va al Var, è rigore per la Fiorentina. Dal dischetto va Dusan Vlahovic che con un cucchiaio firma l’1-0 per la Fiorentina. 17° gol in Serie A per il gioiello serbo. Al 43′ accelera Dybala, che mette per Bentancur che la palla a Ramsey il quale non ha trovato la porta.

Al 46′ la Juventus trova subito l’1-1 contro la Fiorentina. Martinez Quarta si ferma pensando che sia fuorigioco, tira Morata, la tocca Dragowski ma la palla si insacca all’incrocio dei pali. Al 54′ tira Pulgar, ma la palla arriva debole. Fiorentina-Juventus finisce 1-1.

