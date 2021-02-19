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Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle"

La Fiorentina sale a 25 punti in classifica.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2021 21:06
Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle"

Queste il commento del giornalista, Massimo Basile, al termine della sfida vinta dalla Fiorentina contro lo Spezia sul suo profilo di Twitter: "L'abbraccio collettivo a Eysseric una delle cose più belle. La vittoria conferenza che non siamo da lotta salvezza. Penso a cosa sarebbe stato il Franchi pieno nella ripresa. Speriamo sia l'inizio di una rinascita".

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