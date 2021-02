Prandelli: “Siamo stati bravi a cambiare, era fondamentale tonare a vincere. Adesso serve continuità”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 3-0 con le reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric. Ecco le parole del mister:

“Era fondamentale tornare a vincere. Affrontavamo forse la più in forma del campionato, in fiducia e con capacità di costruire. Siamo stati bravi dall’inizio del secondo tempo cambiando qualcosa e soprattutto indovinandoli, questa volta”.

Castrovilli ed Eysserci in particolare?

“Sì soprattutto con Valentine non abbiamo più rischiato le ripartenze centrali. Siamo stati bravi a ripartire con convinzione facendo anche gol”.

Serve trovare la continuità?

“La stiamo cercando, nelle ultime partite non avevamo giocato male, anzi. L’importante è non perdersi in dettagli banali, a volte ci complichiamo la vita deprimendoci o esaltandoci nella stessa gara. Dobbiamo trovare continuità”.

Vlahovic si abbatte meno?

“Lo fa ancora, è impossibile che un attaccante realizzi ogni palla che gli arriva. Deve trovare una serenità interiore, da martedì a domenica lavora con grande volontà. Ma gli sbalzi di umore non mi piacciono”.

Quali sono i suoi margini di miglioramento?

“Dal punto di vista caratteriale è sicuramente destinato a migliorare tanto, poi è chiaro che ci sono momenti in cui le punte non segnano ed è lì che deve crescere. Però ha venti anni ed è complicato pensare che in pochissimo tempo migliori in tutto”.

