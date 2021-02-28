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Basile: "Se vale il principio della meritocrazia da oggi si svolta pagina"

Il giornalista ha commentato su Twitter la prestazione della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2021 17:41
Basile: "Se vale il principio della meritocrazia da oggi si svolta pagina" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Basile: "Se vale il principio della meritocrazia da oggi si svolta pagina"

Questo il commento del giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, dopo la partita persa dalla Fiorentina contro l'Udinese di mister Gotti: "Vostro onore, se vale il principio della meritocrazia, da oggi si volta completamente pagina. La seduta è tolta".

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