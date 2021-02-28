Basile: "Se vale il principio della meritocrazia da oggi si svolta pagina"
Il giornalista ha commentato su Twitter la prestazione della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2021 17:41
Questo il commento del giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, dopo la partita persa dalla Fiorentina contro l'Udinese di mister Gotti: "Vostro onore, se vale il principio della meritocrazia, da oggi si volta completamente pagina. La seduta è tolta".
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