Basile: "I giocatori stanno dando tutto ed io sto con loro. La squadra è stata oggettivamente peggiorata"

La serie di tweet di Massimo Basile su Fiorentina-Parma

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione a riguardo del momento della squadra viola con il Parma attraverso una serie di tweet.

"Eysseric salva da ultimo difensore. Vlahovic contro tutti. Quarta e Milenkovic giganti d'area. Gli errori, ok, ma i giocatori stanno dando tutto e non da oggi. E sono gli unici a non potersi difendere, scaricando le colpe sugli altri.

Gol che può essere l'equivalente di quello di un anno fa con il Verona. Sono mediamente modesti, assemblati male, senza una guida serena, ma in questo momento gli unici che possono salvare la Fiorentina sono i giocatori. Io sto con loro.

"La brutta notizia è la conferma che a Gennaio la squadra è stata oggettivamente peggiorata e non era facile. La buona è che non c'è una finestra di mercato da qui alla fine. Punto ancora sulla salvezza e su un futuro migliore."

Di seguito la sequenza di tweet apparsi sul profilo personale del giornalista.

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