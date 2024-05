Basile: “Un mese fa la Fiesole promuoveva la vendita dei biglietti, ora dice «basta» con un comunicato?”

Dopo il comunicato della Curva Fiesole, con una forte presa di posizione contro la squadra e la società, il giornalista Massimo Basile ha voluto così inserirsi nel dibattito attraverso un post pubblicato su Facebook. Le sue parole:

“Firenze capitale mondiale di giravolte all’ultimo minuto di un supplementare. Ma la storia di ognuno di noi in questi cinque anni non cambierà con un post o un comunicato. Un mese fa in curva facevano striscioni per promuovere la vendita di biglietti. Ora dicono basta con un comunicato. Per una sconfitta ai supplementari?”

