Basile: "La viola è da Serie A. Teniamo gli investimenti per giugno"

Il giornalista del Corriere dello Sport ha commentato il girone d'andata della viola.

Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter dopo la partita giocata dalla Fiorentina contro il Crotone

Ecco il suo tweet: "Con la B non c'entriamo niente. Chiudiamo l'andata a 21. Facessimo un ritorno uguale, anche con un pari al posto di una vittoria, arriveremo a 40, che equivale alla salvezza. Teniamo gli investimenti per giugno con progetti e uomini nuovi. E ci divertiremo".

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