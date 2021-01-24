Basile: "La viola è da Serie A. Teniamo gli investimenti per giugno"
Il giornalista del Corriere dello Sport ha commentato il girone d'andata della viola.
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2021 13:48
Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter dopo la partita giocata dalla Fiorentina contro il Crotone
Ecco il suo tweet: "Con la B non c'entriamo niente. Chiudiamo l'andata a 21. Facessimo un ritorno uguale, anche con un pari al posto di una vittoria, arriveremo a 40, che equivale alla salvezza. Teniamo gli investimenti per giugno con progetti e uomini nuovi. E ci divertiremo".
LEGGI ANCHE COMMISSO HA FIDUCIA NEI TIFOSI
https://www.labaroviola.com/commisso-ha-fiducia-nei-tifosi-nelle-istituzioni-un-po-meno-vittoria-per-la-classifica/128723/