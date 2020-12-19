Basile: "L'importante è non perdere per la seconda volta di fila"

Basile ha scritto sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Il giornalista Massimo Basile ha commentato il pareggio della squadra viola contro il Verona di Juric: "L'importante, in questo momento, è non perdere. Vero, rispetto alla gewstione Iachini il cambiamento più evidente resta nelle conferenze stampa, ma ci sono piccoli segnali di vita e voglia di lottare. Per la seconda volta facciamo due partite senza perdere".

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