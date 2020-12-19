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Basile: "L'importante è non perdere per la seconda volta di fila"

Basile ha scritto sul suo profilo ufficiale di Twitter.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2020 18:01
Basile: "L'importante è non perdere per la seconda volta di fila" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Foto presa dei profili social della FiorentinaL

Il giornalista Massimo Basile ha commentato il pareggio della squadra viola contro il Verona di Juric: "L'importante, in questo momento, è non perdere. Vero, rispetto alla gewstione Iachini il cambiamento più evidente resta nelle conferenze stampa, ma ci sono piccoli segnali di vita e voglia di lottare. Per la seconda volta facciamo due partite senza perdere".

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