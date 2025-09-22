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Basile attacca la Fiesole: “Il coro meritiamo di più è stata la cosa più ingiusta della giornata”

Il giornalista Massimo Basile critica il brutto andamento dei Viola e attacca aspramente i cori della Curva Fiesole.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2025 15:27
Basile attacca la Fiesole: “Il coro meritiamo di più è stata la cosa più ingiusta della giornata” - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile ha commentato su Facebook la bruciante e amara battuta d’arresto interna della Fiorentina contro il Como, che è valsa alla squadra di Pioli la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

"Per il modo di giocare, teso solo al risultato, difficilmente in questa stagione otterremo meno di quello che ci meritiamo, o di più. Questa Fiorentina è una squadra onesta."

Sui cori della Fiesole: "Mi è sembrato di sentire cori sul Pisa e ho chiesto conferma sulla chat di amici a Firenze. Il “meritiamo di più” sentito alla fine mi è parsa l’unica cosa ingiusta della giornata: ogni tifoseria si merita la dimensione che ha. In questo, siamo tutt’uno con la Fiorentina attuale".

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