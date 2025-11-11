11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:41

Basile: "Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l'acquisto"

Basile: "Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l'acquisto"

Mirko Carmignani

11 Novembre · 14:23

11 Novembre 2025 · 14:23

Il giornalista e corrispondente da New York ha commentato la voce sulla vendita della Fiorentina poi smentita

In un post su Facebook il giornalista Massimo Basile ha parlato della vendita della Fiorentina dopo le ultime notizie con la smentita anche della società viola di ieri: "Non ci saranno anticipazioni, la Fiorentina verrà venduta senza proclami. Non ci saranno dei messaggi dove verrà detto prima proprio con la stessa modalità dell'acquisto in un lampo. Lo deciderà il proprietario come ha sempre fatto e sarà lui a dire quando vuole lasciare, intanto bisogna avere i giusti acquirenti."

Prosegue: "Il Presidente si sente solo dopo la dolorosa scomparsa del dirigente amico Joe Barone e questa sua malinconia inciderà molto sul futuro."

