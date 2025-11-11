Basile: “Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l’acquisto”

In un post su Facebook il giornalista Massimo Basile ha parlato della vendita della Fiorentina dopo le ultime notizie con la smentita anche della società viola di ieri: “Non ci saranno anticipazioni, la Fiorentina verrà venduta senza proclami. Non ci saranno dei messaggi dove verrà detto prima proprio con la stessa modalità dell’acquisto in un lampo. Lo deciderà il proprietario come ha sempre fatto e sarà lui a dire quando vuole lasciare, intanto bisogna avere i giusti acquirenti.”

Prosegue: “Il Presidente si sente solo dopo la dolorosa scomparsa del dirigente amico Joe Barone e questa sua malinconia inciderà molto sul futuro.”