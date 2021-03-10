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Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"

Il giornalista ha parlato dell'ex calciatore della viola, Federico Chiesa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2021 14:09
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Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Twitter dopo la partita della Juventus contro il Porto in Champions League e la doppietta di Federico Chiesa.

Ecco cosa ha scritto: "Quando i giovani vogliono cambiare squadra non è solo per soldi e trofei, ma per migliorare tecnicamente. Chiesa alla Juve lo sta facendo. Gioca a testa alta. A Firenze servono progetti ambiziosi per evitare altre fughe. E servono presto".

Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"

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