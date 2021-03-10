Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"

Il giornalista ha parlato dell'ex calciatore della viola, Federico Chiesa.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Twitter dopo la partita della Juventus contro il Porto in Champions League e la doppietta di Federico Chiesa.

Ecco cosa ha scritto: "Quando i giovani vogliono cambiare squadra non è solo per soldi e trofei, ma per migliorare tecnicamente. Chiesa alla Juve lo sta facendo. Gioca a testa alta. A Firenze servono progetti ambiziosi per evitare altre fughe. E servono presto".

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