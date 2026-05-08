Basile: “Sette anni fa ci siamo salvati con un pareggio noioso concludendo una stagione triste”

Basila ha voluto lasciare un commento su Facebook sulla partita di domenica tra Fiorentina e Genoa

Sul proprio profilo Facebook ha voluto dire la sua, Basile per la partita di domenica tra Fiorentina e Genoa che potrebbe confermare la salvezza aritmetica della squadra Viola: “Sette anni fa, di maggio, pareggiammo in casa col Genoa una partita sbiadita che chiuse una stagione triste, segnata da delusioni e tensioni. Siamo tornati a quel punto”.