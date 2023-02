Basile punge: “Era dal tempo dei Medici che non stavamo così sotto all’Empoli a questo punto della stagione”

La Fiorentina non è andata oltre il pari contro l’Empoli al Franchi. E Massimo Basile ha ironizzato via Facebook la posizione in classifica dei viola guidati da Vincenzo Italiano riiprendendo il riferimento dei giorni scorsi del presidente Commisso, legato agli investimenti privati sulla città da parte dei Medici. Di seguito quanto scritto sul profilo Facebook del giornalista: “Era dal tempo dei Medici che non stavamo così sotto all’Empoli a questo punto della stagione”.