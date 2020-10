Ecco il commento del giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, su Twitter dopo la vittoria della Sampdoria di mister Ranieri contro la Fiorentina allenata da Iachini per 2-1: “Ranieri spiegò il calcio a Vittorione e insieme costruirono la Fiorentina delle coppe. Rocco ha bisogno di un grande “vecchio” che lo aiuti a capire, con umiltà. Essere americano è ok per affari e marketing, per fare calcio no. Altrimenti non avrebbero l’Mls”.

