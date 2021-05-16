Basile: "La Fiorentina non si è scansata ed ha dato il massimo. Il Napoli ha un grande allenatore"

Il Tweet di Massimo Basile nel post partita di Fiorentina-Napoli

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione dopo la sconfitta per 2-0 della Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina ha giocato al massimo delle sue possibilità, senza scansarsi, e questa è la cosa più bella. Il Napoli è nettamente più forte e ha un grande allenatore".

Di seguito il Tweet apparso sul profilo personale del giornalista Massimo Basile:

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