Basile: "La Fiorentina non si è scansata ed ha dato il massimo. Il Napoli ha un grande allenatore"
Il Tweet di Massimo Basile nel post partita di Fiorentina-Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2021 19:46
Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione dopo la sconfitta per 2-0 della Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue parole:
"La Fiorentina ha giocato al massimo delle sue possibilità, senza scansarsi, e questa è la cosa più bella. Il Napoli è nettamente più forte e ha un grande allenatore".
Di seguito il Tweet apparso sul profilo personale del giornalista Massimo Basile:
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