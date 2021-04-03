Basile: "Venuti ricorda me a scuola con i finti mal di stomaco"

Basile si congratula con Vlahovic per il gol segnato.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato su Twitter la prestazione della squadra viola contro il Genoa di Ballardini.

Questo il suo tweet: "Prezioso pari con elementi in sofferenza e un Ribery nervoso e lontano. Vlahovic solido, Pezzella decisivo nel finale, Venuti ricorda me a scuola coi finti mal di stomaco quando ero impreparato. Porta un lato umano che mi commuove, ma non credo che l'abbiamo preso questo".

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