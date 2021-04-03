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Basile: "Venuti ricorda me a scuola con i finti mal di stomaco"

Basile si congratula con Vlahovic per il gol segnato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2021 17:48
Basile: "Venuti ricorda me a scuola con i finti mal di stomaco" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato su Twitter la prestazione della squadra viola contro il Genoa di Ballardini.

Questo il suo tweet: "Prezioso pari con elementi in sofferenza e un Ribery nervoso e lontano. Vlahovic solido, Pezzella decisivo nel finale, Venuti ricorda me a scuola coi finti mal di stomaco quando ero impreparato. Porta un lato umano che mi commuove, ma non credo che l'abbiamo preso questo".
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