Labaro Viola

Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."

Basile ha risposto alle parole di Commisso in conferenza stampa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2021 17:22
Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..." - Commisso
Commisso
Social
Fiorentina
Commisso
Basile
Condividi

Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul sito profilo ufficiale di Twitter.

Ecco il suo tweet: "I toni toccati dal presidente Commisso sono stati così bassi da non meritare commenti. New York, invece, è una città di grattacieli che ti abitua ad alzare lo sguardo. Se prenderà un grande allenatore e gli darà le chiavi del mercato, lo abbraccerò".

Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI GUETTA

https://www.labaroviola.com/guetta-la-mediocrita-della-fiorentina-e-da-imputare-solo-alla-societa-magari-i-giornalisti-potessero-incidere/140039/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok