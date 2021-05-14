Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."
Basile ha risposto alle parole di Commisso in conferenza stampa.
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2021 17:22
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul sito profilo ufficiale di Twitter.
Ecco il suo tweet: "I toni toccati dal presidente Commisso sono stati così bassi da non meritare commenti. New York, invece, è una città di grattacieli che ti abitua ad alzare lo sguardo. Se prenderà un grande allenatore e gli darà le chiavi del mercato, lo abbraccerò".
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