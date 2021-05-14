Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."

Basile ha risposto alle parole di Commisso in conferenza stampa.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul sito profilo ufficiale di Twitter.

Ecco il suo tweet: "I toni toccati dal presidente Commisso sono stati così bassi da non meritare commenti. New York, invece, è una città di grattacieli che ti abitua ad alzare lo sguardo. Se prenderà un grande allenatore e gli darà le chiavi del mercato, lo abbraccerò".

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