Diego Della Valle: "Renzi di recente è di buon umore perché la Fiorentina sta vincendo ultimamente"

Diego Della Valle, ospite di Otto e mezzo su La 7, ha parlato anche del suo rapporto con Matteo Renzi: "Con Renzi ci sentiamo ogni tanto, alcune cose le condividiamo, altre no. Questo non vuol dire ch...

Diego Della Valle, ospite di Otto e mezzo su La 7, ha parlato anche del suo rapporto con Matteo Renzi: "Con Renzi ci sentiamo ogni tanto, alcune cose le condividiamo, altre no. Questo non vuol dire che se non condivido alcune cose non le dico a Renzi o in pubblico. L’amicizia è una cosa, l’obiettività è un’altra. Renzi di è di buon umore di recente, forse perché la Fiorentina sta vincendo ultimamente"