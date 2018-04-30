Renzi ironico: "Non mi sarei aspettato che la Fiorentina avrebbe favorito la Juve"

A che Tempo che Fa trasmissione di Fabio Fazio, Renzi ha parlato anche della partita della sua Fiorentina contro il Napoli. L'ex premier ed ex segretario del Partito Democratico ha chiuso il suo inter...

A che Tempo che Fa trasmissione di Fabio Fazio, Renzi ha parlato anche della partita della sua Fiorentina contro il Napoli. L'ex premier ed ex segretario del Partito Democratico ha chiuso il suo intervento alla famosa trasmissione con questa battuta: “Oggi la Fiorentina ha favorito la Juventus e questa è una cosa che non mi sarei mai aspettato”