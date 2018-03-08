Funerali Astori, arrivati anche Diego Della Valle e Matteo Renzi in santa Croce
Funerali di Davide Astori: sono arrivati anche Matteo Renzi e Diego Della Valle. L'ex premier ed il patron entrano nella basilica di santa Croce, per rendere omaggio al capitano viola insieme alle mig...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 10:32
Funerali di Davide Astori: sono arrivati anche Matteo Renzi e Diego Della Valle. L'ex premier ed il patron entrano nella basilica di santa Croce, per rendere omaggio al capitano viola insieme alle migliaia di persone intervenute quest'oggi in piazza, per portare l'ultimo saluto allo sfortunato giocatore.