Labaro Viola

Funerali Astori, arrivati anche Diego Della Valle e Matteo Renzi in santa Croce

Funerali di Davide Astori: sono arrivati anche Matteo Renzi e Diego Della Valle. L'ex premier ed il patron entrano nella basilica di santa Croce, per rendere omaggio al capitano viola insieme alle mig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 10:32
Funerali Astori, arrivati anche Diego Della Valle e Matteo Renzi in santa Croce - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
News
Della Valle
Astori
Renzi
Condividi

Funerali di Davide Astori: sono arrivati anche Matteo Renzi e Diego Della Valle. L'ex premier ed il patron entrano nella basilica di santa Croce, per rendere omaggio al capitano viola insieme alle migliaia di persone intervenute quest'oggi in piazza, per portare l'ultimo saluto allo sfortunato giocatore.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok