Renzi: "Indegni di Firenze e idioti gli autori delle scritte su Heysel e Scirea"

L'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto sulla vicenda delle scritte offensive rivolte ai defunti dello stadio Heysel ed a Gaetano Scirea: "Chi ha scritto le frasi contro Geatano Scirea e co...

A cura di Paolo Lazzari 01 dicembre 2018 19:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi