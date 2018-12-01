Renzi: "Indegni di Firenze e idioti gli autori delle scritte su Heysel e Scirea"
L'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto sulla vicenda delle scritte offensive rivolte ai defunti dello stadio Heysel ed a Gaetano Scirea: "Chi ha scritto le frasi contro Geatano Scirea e co...
A cura di Paolo Lazzari
01 dicembre 2018 19:43
L'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto sulla vicenda delle scritte offensive rivolte ai defunti dello stadio Heysel ed a Gaetano Scirea: "Chi ha scritto le frasi contro Geatano Scirea e contro i morti dell’Heysel - il contenuto della sua nota ufficiale - non è degno di Firenze e della sua storia di civiltà. Un gesto idiota, da condannare senza esitazione da parte di tutti. Bene ha fatto il Sindaco Nardella a dare ordine di rimuoverle subito”.