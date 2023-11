Renzi: “Si sono bevuti il cervello, c’è una tragedia in corso, giocare Fiorentina-Juventus è una follia”

L’ex Premier e sindaco di Firenze Matteo Renzi ha parlato a Radio Bruno della situazione in merito a Fiorentina-Juventus giocata dopo i disastri dell’alluvione in alcuni paesi della Toscana, queste le sue parole:

Firenze ha un cuore grande, c’è una bellissima mobilitazione da parte di tutti. La Toscana ripartirà. In Parlamento ci faremo sentire visto che ci sono oltre 300 milioni di danni. Il Governo non deve perdere tempo e tutti insieme dobbiamo mobilitarci. C’è un numero inaccettabile di morti e la crisi ancora non è finita. Il lavoro fatto dalle persone è straordinario. Ho visto gruppi che si sono mobilitati da ogni dove, grazie a tutta la Toscana. Fiorentina Juve? Questi si sono bevuti il cervello. A Firenze sappiamo cosa significhi questa partita. Ma è normale che gli ultras siano quelli saggi e assennati e le istituzioni pensino solo al business? C’è una tragedia in corso, la gente ha bisogno che le forze dell’ordine e le ambulanze non vengano dirottate su un evento sportivo.

Si sono annullate partite per molto meno. La mediocrità dei dirigenti del calcio che non rinviano la partita per colpa dei diritti televisivi. Giocare oggi è una follia. Il mio è un appello, visto che spesso criticate i tifosi della Fiorentina. Per una volta seguite i gruppi di tifosi, visto che vi hanno dato una lezione di umanità. SI gioca a dieci chilometri dalla tragedia, la Fiesole ha dato una vera e propria lezione a tutti. Io in Parlamento, ripeto, chiederò che non si perda tempo perché vengano confluiti fondi per l’emergenza. L’appello che lancio però è sempre lo stesso, giocare questa partita è un’idiozia”

I GRUPPI ORGANIZZATI DELLA CURVA FIESOLE HA DECISO DI NON ENTRARE ALLO STADIO