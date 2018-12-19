Renzi: "Fossi Gattuso farei un'assicurazione anti-Salvini. Deve chiedere scusa perchè..."
Nella sua diretta facebook Matteo Renzi ha parlato del Milan e di Matteo Salvini: "Fossi Gattuso mi prenderei un’assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan. Il mi...
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 18:47
Nella sua diretta facebook Matteo Renzi ha parlato del Milan e di Matteo Salvini: "Fossi Gattuso mi prenderei un’assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan. Il ministro dell’Interno dovrebbe chiedere scusa per aver incontrato un capo tifoso del Milan pregiudicato. Milan fuori dall'Europa? Sarà contento il ministro che vuole sempre uscire"