Renzi: "Fossi Gattuso farei un'assicurazione anti-Salvini. Deve chiedere scusa perchè..."

Nella sua diretta facebook Matteo Renzi ha parlato del Milan e di Matteo Salvini: "Fossi Gattuso mi prenderei un’assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan. Il mi...

A cura di Redazione Labaroviola 19 dicembre 2018 18:47

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