I vertici politici di Firenze hanno offerto la Fiorentina in Qatar, la risposta...

Questo quello che scrive questa mattina la Repubblica:"Già un anno fa i titolari del fondo avrebbero incontrato Marco Carrai, il manager amico di Matteo Renzi, oggi presidente di Toscana Aeroporti, ch...

Questo quello che scrive questa mattina la Repubblica:

"Già un anno fa i titolari del fondo avrebbero incontrato Marco Carrai, il manager amico di Matteo Renzi, oggi presidente di Toscana Aeroporti, che avrebbe presentato loro la possibilità di investire nella società viola. Più di recente si è mosso Luca Lotti, già ministro dello Sport e adesso parlamentare con il Pd. Avrebbe incontrato varie volte i qatarioti, anche forte dei contatti che ha ancora nel mondo dello sport grazie al ruolo istituzionale che ha ricoperto. Anche lui ha prospettato la possibilità di acquistare la Fiorentina dai Della Valle. Non risulta al momento che questa sorta di trattativa sia interrotta."