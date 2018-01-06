Renzi su Twitter: "Appena quell'interista di Delrio è andato via la Fiorentina ha segnato"
Matteo Renzi presente ieri allo stadio Franchi ha twittato ironicamente sulla partita di ieri. Ecco il suo messaggio:"Con mio fratello Graziano Delrio, tifoso interista, allo stadio Artemio Franchi. A...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 13:25
Matteo Renzi presente ieri allo stadio Franchi ha twittato ironicamente sulla partita di ieri. Ecco il suo messaggio:
"Con mio fratello Graziano Delrio, tifoso interista, allo stadio Artemio Franchi. Appena lui ha lasciato lo stadio, noi abbiamo pareggiato con Simeone. Prossima volta meglio se non viene direttamente"