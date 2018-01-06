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Renzi su Twitter: "Appena quell'interista di Delrio è andato via la Fiorentina ha segnato"

Matteo Renzi presente ieri allo stadio Franchi ha twittato ironicamente sulla partita di ieri. Ecco il suo messaggio:"Con mio fratello Graziano Delrio, tifoso interista, allo stadio Artemio Franchi. A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 13:25
Renzi su Twitter: "Appena quell'interista di Delrio è andato via la Fiorentina ha segnato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Renzi, Del Rio
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Renzi, Del Rio
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Matteo Renzi presente ieri allo stadio Franchi ha twittato ironicamente sulla partita di ieri. Ecco il suo messaggio:

"Con mio fratello Graziano Delrio, tifoso interista, allo stadio Artemio Franchi. Appena lui ha lasciato lo stadio, noi abbiamo pareggiato con Simeone. Prossima volta meglio se non viene direttamente"

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