Renzi: “Ogni estate sogniamo in grande e a settembre restiamo delusi... ma ho fiducia in Pioli”

Abbiamo un grande portiere e un grande attaccante, ora serve solamente capire con che modulo si giocherà li davanti

Matteo Renzi è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Bruno parlando della sua Fiorentina e del momento no della formazione allenata da Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Peccato perché abbiamo iniziato con il piede sbagliato, però non ci dobbiamo buttare giù e dobbiamo recuperare. Ho grande fiducia nella squadra e nel mister anche se oggettivamente un pò di paura e preoccupazione viene, ma si recupererà, cerchiamo di non perdere almeno la speranza. Venire a parlare di calcio oggi ad un fiorentino è un problema. Ho grande stima in Pioli e nella squadra. Abbiamo un grande portiere e un grande attaccante, ora serve solamente capire con che modulo si giocherà li davanti. La squadra ha tutte le condizioni per poter far bene, speriamo ci si dia una svegliata. Ogni estate, come ogni tifoso della Fiorentina lo passo a sognare, mentre a settembre e ottobre rimaniamo delusi"...