Renzi attacca Lotito: "Con lui in Parlamento, impossibile pensare ad un sistema calcio pulito"

L'ex Presidente del Consiglio ha detto il suo parere riguardo al terremoto in Lega dopo la disfatta di martedì

Su La7 l'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha attaccato Claudio Lotito in un discorso sul legame tra calcio e politica: "Si dice sempre che il calcio deve essere aiutato dalla politica, ecco che invece è successo l'opposto perché la politica ha distrutto il calcio perché non possiamo pensare di fare un nuovo sistema pulito finché non leviamo personaggi come Lotito che fa il Presidente ma firma pure gli emendamenti perché è seduto in Parlamento. Lui è un Presidente non sopportato dai suoi tifosi e non può essere imparziale in queste decisioni."