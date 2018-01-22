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Renzi: "Lo stadio della Fiorentina si farà ma prima viene l'aeroporto. Spero che i Della Valle..."

Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ha parlato a "ControRadio" questa mattina, queste le sue parole sulla Fiorentina e sul nuovo stadio: "Lo stadio di proprietà è una priorità e secondo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 13:59
Renzi: "Lo stadio della Fiorentina si farà ma prima viene l'aeroporto. Spero che i Della Valle..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Renzi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Renzi
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Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ha parlato a "ControRadio" questa mattina, queste le sue parole sulla Fiorentina e sul nuovo stadio: "Lo stadio di proprietà è una priorità e secondo me il nuovo stadio di Firenze si farà ma la realizzazione dell'aeroporto è più importante. Secondo me lo stadio si farà, conoscendo Nardella, la sua passione e la sua dedizione il progetto andrà avanti. Allo stadio io credo. Della Valle? Spero che si possa ripartire tutti insieme con questa proprietà che in questi 15 anni ha fatto molto"

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