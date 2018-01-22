Renzi: "Lo stadio della Fiorentina si farà ma prima viene l'aeroporto. Spero che i Della Valle..."

Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ha parlato a "ControRadio" questa mattina, queste le sue parole sulla Fiorentina e sul nuovo stadio: "Lo stadio di proprietà è una priorità e secondo...

Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ha parlato a "ControRadio" questa mattina, queste le sue parole sulla Fiorentina e sul nuovo stadio: "Lo stadio di proprietà è una priorità e secondo me il nuovo stadio di Firenze si farà ma la realizzazione dell'aeroporto è più importante. Secondo me lo stadio si farà, conoscendo Nardella, la sua passione e la sua dedizione il progetto andrà avanti. Allo stadio io credo. Della Valle? Spero che si possa ripartire tutti insieme con questa proprietà che in questi 15 anni ha fatto molto"