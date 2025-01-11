Renzi: "Per i miei 50 anni vorrei come regalo la qualificazione della Fiorentina in Champions"

L'ex Presidente del Consiglio ha parlato anche delle questioni della Fiorentina di cui è molto tifoso da sempre

A Toscana TV ha parlato l'ex Presidente del Consiglio, Presidente di Italia Viva e noto tifoso viola Matteo Renzi che ha commentato anche le vicende in casa Fiorentina: "Come regalo per i miei 50 anni, vorrei la qualificazione della Fiorentina in Champions perché manca da tanto e ce la meritiamo. Mi auguro che la Fiorentina faccia un buon mercato per poter competere per quei posti fino in fondo, ho completa fiducia in Pradé e so che farà gli acquisti necessari per rinforzarci."

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