Renzi: “Vanno giù Wembley, Camp Nou e Maracanà ma da noi non si può toccare la Curva Ferrovia del Franchi”

Matteo Renzi sulle pagine interne del Riformista ha parlato della crisi del calcio italiano. Con un riferimento anche alla questione stadi: “Vanno giù il Maracanà, Wembley, il Camp Nou. Da noi non si può toccare la curva ferrovia dello stadio Franchi, perché un sovrintendente in vena di ironia ha deciso di mettere il vincolo anche su quella (inguardabile) parte dello stadio. E soprattutto la politica ha sbagliato quando ha pensato di lisciare il pelo ai presidenti, convinta che questa fosse la strada per ottenere consenso. Non servono i soldi pubblici, per favore: fate mettere i soldi dai fondi privati per i diritti, cambiate la governance del calcio, togliete il giocattolino a chi si è impossessato del sogno più amato dagli italiani”.

