Renzi a Barone: “Ti devo parlare”. Commisso: “Mi vogliono mandare via da qui”. Poi la smentita della Fiorentina 

“La Fiorentina non è in vendita. Vogliono destabilizzarci a poche ore dalla sfida contro la Lazio”. Questa la posizione del club viola verso le voci uscite a riguardo. Il giornalista Daniele Autieri contatta prima il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: “Mi arriva un giorno un messaggio che dice “guarda ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno”. Ma io non rispondo”. Arriva poi la smentita di Matteo Renzi: “Io ho proposto a Joe Barone, quando scende giù, di stare a cena con gli amici di Riad se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa. Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiane”.

Per ricapitolare, Barone rincara la dose: “La Fiorentina non è in vendita finché questa proprietà ha voglia di investire, come sta accadendo”. Eppure, come sottolinea il Corriere dello Sport, molti manager della Serie A continuano a sostenere il tentativo da parte di Renzi di mettere in contatto la Fiorentina con un fondo arabo. Ma l’ex Premier risponde con la sua consueta ironia: “Io non la vendo, io la tifo la Fiorentina. E tifo gratis”. Nel servizio si registra anche una battuta di Rocco Commisso, fresco dello stop per il nuovo Franchi, che reagisce così: “Mi vogliono mandare via da qua!”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

