Scopritore di Pierozzi: “Non mi meraviglierei se diventasse capitano della Fiorentina”

Palmiro Nunzi, primo allenatore di Niccolò Pierozzi (e del gemello Edoardo), è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del giovane terzino della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Fratelli Pierozzi? Avevano talento. Il talento poi va sviluppato e, inoltre, non hanno mai dato impressione di darsi le arie. Mai nessuna sceneggiata in caso venissero sostituiti e per questo un plauso alla famiglia. Loro venivano a calcio con impegno, come con la scuola che è la cosa più importante per i bambini. Anche quando sono passati alla Fiorentina sono tornati a trovarci.

Niccolò? Per quanto riguarda Niccolò Pierozzi non mi meraviglierei se diventasse capitano della Fiorentina in caso continuasse la carriera a Firenze.

L’esordio in Conference? Te lo ricordi da piccolino e poi lo vedi lì in campo da grande. Un’emozione grandissima ma mi ha fatto effetto vederlo al Viola Park in mezzo ai giocatori più importanti come Nico Gonzalez. La differenza la fa la testa e la voglia di arrivare ma non deve essere un’ossessione.”

