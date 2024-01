Bonolis: “Beltran va aspettato, anche Zidane e Platini hanno fatto fatica. Ho parlato con Italiano a maggio…”

Paolo Bonolis, grande volto televisivo e grande tifoso dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La Fiorentina è una squadra che gioca bene, giocare contro di loro è sempre complicato, sarò da giocare fino alla fine in un risultato tra la gloria e l’angoscia. Il campionato sta viaggiando tra noi e la Juventus, se dovessero prendere loro un vantaggio comunque ci saranno tante partite, prima o poi vanno affrontate tutte. I punti persi non li recuperi dopo. L’Inter è una squadra più spettacolare rispetto alla Juventus, non credo che Napoli e Milan possano rientrare nella lotta. Vedo un campionato ricco di squadre che possono dire la loro, è un campionato divertente e imprevedibile. Contro la Fiorentina ci sono due assenze importanti ma gli imprevisti devono essere gestiti con sapienza in un percorso lungo. Italiano mi piace molto, nella finale di Coppa Italia a fine partita l’ho salutato e gli ho detto che la Fiorentina aveva giocato tremendamente bene, ci ha messo molto in difficoltà. Diamo tempo a Beltran, è un calcio differente, anche Platini e Zidane all’inizio avevano fatto fatica all’inizio in Italia. Allegri è un provocatore, poi quando perde come la semifinale dello scorso anno va in delirio mistico e manda a quel paese tutti anche i propri giocatori, fa il saggio ma poi si sconfessa”

