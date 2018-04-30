Bonolis: "Gli arbitri sbagliano sempre a favore della Juventus. È sempre la solita storia"

MILANO - "In Inter-Juventus è successo quello che capita costantemente: una squadra forte come la Juve, quando ha difficoltà di percorso, trova incidentalmente errori sempre a suo vantaggio, e tutto s...

MILANO - "In Inter-Juventus è successo quello che capita costantemente: una squadra forte come la Juve, quando ha difficoltà di percorso, trova incidentalmente errori sempre a suo vantaggio, e tutto si rimette in carreggiata". Così, ai microfoni di "La politica nel pallone", su Gr Parlamento, il presentatore tv e attore Paolo Bonolis, super tifoso nerazzurro.

"Un arbitro tremendamente bravo come Orsato è incappato, guarda un po', in un pasticcio - spiega Bonolis, tornando alle polemiche arbitrali del Derby d'Italia - Può capitare, ma una categoria si ritrova sempre a sbagliare in una direzione e in un determinato momento. E' sempre la stessa storia: gioiscono gli stessi e altri pagano dazio per farli gioire".

E ancora: "Spalletti può aver commesso degli errori ma la realtà è che in questo campionato la Juve pratica un gioco valido a livello difensivo, perchè fa sempre falli tattici: gli altri si beccano costantemente un'ammonizione, la Juve una volta su dieci, e così ha meno diffidati. E poi c'e' il lodo Pjanic: l'ammonizione diventa un certificato di garanzia, quando un bianconero prende un cartellino può fare ciò che vuole".

Corrieredellosport.it