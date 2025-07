TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL

Fiorentina che è scesa in campo al Viola Park per l’amichevole contro la Carrarese, questi gli undici titolari scelti da Stefano Pioli che ha optato per il 3-4-2-1 con De Gea, Ranieri, Pablo Marì, Comuzzo, Gosens, Richardson, Fagioli, Dodò, Fazzini, Ndour, Kean. Dal minuto 60 invece è scesa in campo questo altro assetto: De Gea, Kouadio, Pongracic, Kospo; Sottil, Bianco, Montenegro, Parisi; Sabiri; Dzeko, Beltran.

TOP

Fagioli: Il centrocampista viola delizia la platea del Viola Park con grandi giocate, chiede e ottiene sempre la palla, quando è in possesso la manovra acquisisce velocità e imprevedibilità. Il ragazzo classe 2001 sta sempre meglio e adesso sta prendendo le giuste misure con le nuove distanze a centrocampo. Vederlo è una gioia per gli occhi

Dodò: Nel primo tempo salta in maniera costante e automatica sempre il suo diretto avversario e lo fa con grandi giocate, viene spesso cercato dai suoi compagni che lo lanciano in maniera automatica e sempre con successo. Due ottimi assist per Kean che va vicino al gol grazie al suo servizio

Kean: Il centravanti segna 2 gol ed è sempre al posto giusto nel momento giusto. Prende anche una traversa e gli viene annullato un gol per fuorigioco. Mette in costante pericolo la difesa avversaria. In poche parole, fa bene il mestiere del centravanti

FLOP

Richardson: Il marocchino è tornato al Viola Park dopo alcuni giorni di assenza dovuti a motivi famigliari. Naturalmente è apparso in ritardo di condizione, non è mancato il coraggio di prendersi la palla e provare le giocate ma non è stato sempre brillantissimo

Sabiri: Da esubero a giocatore di nuovo dentro al progetto tra la curiosità generale. Ci prova in tutti i modi, è intraprendente, ha la grande occasione per fare il terzo gol, lanciato a rete da solo ma sbaglia clamorosamente perchè apre troppo il tiro

Sottil: Schierato ancora esterno destro si vede poco, non emerge nemmeno per voglia e determinazione. Chiamato anche poco in causa dai compagni