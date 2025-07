L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha aggiornato la situazione legata al giovane attaccante della Fiorentina, Tommaso Rubino. La Carrarese ha chiuso per il classe 2006 in prestito, dopo aver già prelevato dalla Fiorentina Filippo Distefano (già ufficiale). Nuova avventura, quindi, per Rubino che si confronterà con il campionato di Serie B nella prossima stagione