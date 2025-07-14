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Ufficiale, Distefano rinnova con la Fiorentina fino al 2028 e va in prestito secco alla Carrarese

"ACF Fiorentina è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Filippo Distefano fino al 30 giugno 2028, con opzione a favore dei viola. Contestualmente al rinnovo, la Fiorentina comunica la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2025 20:08
Ufficiale, Distefano rinnova con la Fiorentina fino al 2028 e va in prestito secco alla Carrarese -
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"ACF Fiorentina è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Filippo Distefano fino al 30 giugno 2028, con opzione a favore dei viola. Contestualmente al rinnovo, la Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore alla Carrarese, Club che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie B."

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