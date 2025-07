TMW annuncia: “La Carrarese vuole in prestito Distefano dalla Fiorentina, molti club su di lui”

La Carrarese, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe molto interessata ad un giovane talento della Fiorentina: Distefano. L’attaccante esterno classe 2003 ha passato la scorsa stagione in prestito al Frosinone dove ha ben figurato con belle prestazioni e siglando anche 2 gol. Distefano ha attirato molti estimatori, pronti ad assicurarsi un rinforzo di livello per l’attacco. La Fiorentina sarebbe disposta a farlo partire per un nuovo prestito valorizzatore, e la Carrarese potrebbe essere la scelta giusta.