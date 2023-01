TMW, Cerofolini vicino alla Carrarese in prestito: visite mediche nelle prossime ore

La Carrarese si appresta ad accogliere un nuovo portiere: si tratta di Michele Cerofolini, giocatore di proprietà della Fiorentina che ha chiesto e ottenuto di essere ceduto per giocare di più in vista dell’arrivo di Sirigu. Oggi non si è allenato e nelle prossime ore potrebbe recarsi a Carrara per effettuare le consuete visite mediche di rito. A riportarlo è TMW.

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA IN ESCLUSIVA DALL’ESPERTO ALFREDO PEDULLA’