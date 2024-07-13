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Il Resto del Carlino, il Cesena bussa alla Fiorentina per Distefano. Ci sono anche Reggiana e Bari

Il Cesena torna a bussare in casa Fiorentina e, dopo Edoardo Pierozzi, adesso cerca di accaparrarsi Filippo Distefano. Lo scrive questa mattina il Resto del Carlino, che riporta come nei giorni scorsi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2024 14:20
Il Resto del Carlino, il Cesena bussa alla Fiorentina per Distefano. Ci sono anche Reggiana e Bari -
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Il Cesena torna a bussare in casa Fiorentina e, dopo Edoardo Pierozzi, adesso cerca di accaparrarsi Filippo Distefano. Lo scrive questa mattina il Resto del Carlino, che riporta come nei giorni scorsi gli uomini di mercato della società romagnola abbiano fatto un sondaggio per il classe 2003, reduce da un'ottima stagione in prestito alla Ternana. La concorrenza per il giovane canterano viola, tuttavia, non sembra mancare dalla Serie B, con la Reggiana e il Bari che lo starebbero monitorando da tempo.

NAZIONE: “LA FIORENTINA PIOMBA SU RIOS MA IL PALMEIRAS CHIEDE 20 MILIONI. CONCORRENZA ROMA E MILAN”

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