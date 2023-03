Ag. Distefano: “Gioca un calcio maturo, è pronto per la prima squadra. A Firenze o fuori”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Giovanni De Montis, agente di Distefano, ha così parlato del suo assistito in forza alla Fiorentina: “L’anno scorso è stato l’unico ad esordire in prima squadra. Ricordo bene il match contro la Sampdoria. Anche quest’anno si sta ritagliando il suo spazio con ottime prestazioni e gol. L’esordio in Conference League è tutto meritato. Ha sfiorato pur il gol. E’ un giocatore che gioca un calcio maturo ed è pronto per una prima squadra che sia a Firenze o fuori”.