Commisso: “Non critico mai giocatori e allenatore in pubblico, se devo dire qualcosa lo dico in privato”

Rocco Commisso è stato intervistato dai bambini delle scuole elementari che gli hanno fatto delle domande direttamente nella sala stampa dello stadio Franchi, queste le risposte del patron della Fiorentina:

L’emozione più bella? La vittoria all’ultima giornata contro la Juventus che ci ha fatto andare in Europa, quella più recente la vittoria contro il Braga in Conference League per 4-0

Essere presidente della Fiorentina è stata una bellissima emozione quando ho visto la bandiera dell’America, il sindaco mi ha dato una medaglina di Firenze, dopo allo stadio c’erano 7 mila persone e la cosa che rimane nella mia mente è stata vedere la bandiera americana dipinta di viola, è stato bellissimo

Da Firenze sono stato accolto benissimo, dopo il primo anno c’è stato il Covid ed è stato impossibile venire dall’America fino a qui. La cosa più bella del calcio sono le emozioni, i gol, quando si vince. Con i giocatori e l’allenatore ho un buonissimo rapporto, io ho l’usanza di non criticare mai i miei in pubblico, lo dico solo in privato.

Spero che il Viola Park sia finito nei prossimi mesi.

A 5 anni mi è venuta la passione per il calcio, in Calabria è stato l’unico sport che si giocava

