Di Marzio, Aquilani vuole portarsi al Pisa i due giovani della Fiorentina Bianco e Distefano. In prestito in B?

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa del nuovo allenatore Alberto Aquilani, ex tecnico della primavera della Fiorentina, è interessato ad Alessandro Bianco e a Distefano. I due giovani della Fiorentina, rispettivamente classe 2002 e 2003, sono stati allenati da Aquilani e dunque hanno il pieno gradimento del tecnico. Il Pisa in serie B potrebbe essere una buona soluzione per il prestito dei due giovani viola.

