Distefano: “Italiano esigente con noi giovani. Aquilani ci ha detto di guardare e rubare dai più esperti”

Filippo Distefano, giovane attaccante della Fiorentina che ha già esordito in Serie A, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della squadra viola. Queste le sue parole: “lo scorso anno abbiamo fatto bene, abbiamo fatto percorso importante al di là del risultato, come ci ha detto anche mister Aquilani. Siamo cresciuti come gruppo e i trofei sono un premio che ci meritiamo”.

Come è essere in ritiro con la prima squadra?

“Esperienza senz’altro importante. Ci sono tanti tifosi e puoi imparare tanto da questi ritiri”.

Cosa le è entrato in testa delle richieste di mister Italiano?

“Mister Italiano ti fa stare sempre sul pezzo, è esigente anche con noi giovani. Poi cerchiamo di riportare sul campo i suoi insegnamenti”.

Che messaggio vi ha dato Aquilani?

“Ci ha fatto i complimenti. Ha detto di guardare e rubare dai più esperti, fa sempre comodo per migliorare”.