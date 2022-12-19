Ceccarini: "La Fiorentina vuole valutare Bianco. Bloccata momentaneamente la sua cessione"
Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle possibili mosse della Fiorentina, soffermandosi in particolare su Alessandro Bianco: “Sono convinto c...
Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle possibili mosse della Fiorentina, soffermandosi in particolare su Alessandro Bianco: “Sono convinto che la dirigenza starà attenta alle occasioni che potrebbero capitare. Magari non si metteranno a fare nomi a tavolino, piuttosto potrebbero aspettare che venga fuori qualche giocatore da prendere al volo. Per il resto non credo ci sia molta voglia di mettere mano a questa rosa. La novità è che in questo momento la Fiorentina ha bloccato la cessione di Bianco, che nelle amichevoli ha fatto molto bene. Poi può darsi che parta lo stesso, però al momento Italiano e la società vogliono valutare con calma se esiste la possibilità di una sua permanenza”.
Pioli: “Mihajlovic un esempio. Sconcerti grande professionista e persona di spessore”
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