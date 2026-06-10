Nazione: “Sottil e Nzola? Ipotesi più probabile la cessione definitiva. Per Bianco e Caprini rinnovo poi prestito”

Soluzioni diverse per i giocatori di rientro a Firenze

Sottil, Nzola, Bianco e Caprini hanno il contratto in scadenza nel 2027 e ciò imporrà riflessioni immediate: per i primi due la soluzione più logica sembra la cessione a titolo definitivo, mentre per Bianco e Caprini non è esclusa l'ipotesi di un rinnovo prima di un eventuale nuovo prestito. Lo riporta La Nazione.